شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم 4 مراكز فى تصنيف Scimago للنشر العالمى لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى الشهرى، حيث أكد المرصد أن ترتيب مصر الدولى فى النشر العلمى لعام 2020 وفقا لتصنيف Scimago للنشر العلمى 30.

وتقدمت مصر 4 مراكز بعدما كانت فى المرتبة 34 فى التصنيف الأخير لعام 2019، وتم نشر 32323 بحث من خلال 44,157 باحث مصرى وبلغ عامل H-index 322، وتقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، فى العلوم الزراعية والبيولوجية.

وأضاف البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن مصر احتلت المرتبة 22 عالميا بعدما كانت فى المرتبة 28، فى الكيماء أصبحت مصر فى المرتبة 20 بعدما كانت فى المرتبة 22، فى الطاقة 21 بعدما كانت فى المرتبة 24، فى العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت فى المرتبة 28، فى العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت فى المرتبة 27، فى العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت فى المرتبة 33.

ووفقا لموقع Statnano اصبحت مصر فى المرتبة 17 عالميا لسنة 2020 فى النانوتكنولوجى.

جدير بالذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.