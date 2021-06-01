شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والمطهرات ..طلاب الإعدادية يبدأون امتحان اللغة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدارس محافظة القاهرة التى تشهد اجراء امتحانات الشهادة الاعدادية، تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال دخول الطلبة لجان الامتحانات، حيث يتم الكشف عن درجات الحرارة باستخدام الكواشف عن بعد، كما تم الالتزام بارتداء الكمامات.

وشهدت اللجان قبل دخول الطلبة أعمال تعقيم، وتطهير، لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على تنظيم المقاعد ليكون داخل اللجنة 14 طالبا فقط.

وأكد مدير المديرية علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الجميع بالتعليمات، مشيراً إلى ان عدد اللجان بمديرية تعليم القاهرة 751 لجنة ويبلغ عدد الطلبة 185796 طالبا وطالبة، و يتواجد جميع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمقر المطبعة السرية.

يؤدى الطلبة الآن امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وغدا الأربعاء يؤدون مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو، ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو، وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وأكد عطية أنه تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية، كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئه تحدث على الفور .

















