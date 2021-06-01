شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: ساعدنا أكثر من 2000 سيدة للتسجيل بموقع الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على التعاون الجاد والمثمر بين المجلس والوزارة خلال الفترة السابقة التى شهدت إطلاق المجلس مبادرته التوعوية الكبرى التى استهدفت توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أنه منذ بدء المبادرة فى 17 مايو 2021 وحتى الآن تم التواصل مع ما يقرب من مليون فرد (سيدات ورجال)، من خلال حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح، ومن خلال الاستفسارات التى تلقاها الخط المختصر 15115، وفروع المجلس بالمحافظات.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه من خلال الخط المختصر لمكتب الشكاوى 15115 تم تسجيل بيانات اكثر من 2000 سيدة على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وقد أبدى ما يزيد عن 41 ألف سيدة و500 رجل ممن تم استهدافهم فى حملات طرق الأبواب رغبتهم لمساعدتهم فى التسجيل على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وحصلت أكثر من 3000 سيدة على اللقاح بالفعل بمحافظات ( الجيزة ،المنيا، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الدقهلية، بنى سويف، القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية).