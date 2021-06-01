شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حرارة واضطراب بالملاحة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 إلى الأحد 6 يونيو 2021، حيث يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الثلاثاء 1 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 2 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 4.5 متر

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر

- يوم الجمعة 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم السبت 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم الأحد 6 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.