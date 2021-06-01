شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 عاملًا زراعيًا إثر انقلاب سيارة نقل بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 13 شخصًا، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي السريع عند الكيلو 130 إتجاه القاهرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة ربع محملة بالعمالة الزراعية على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى السريع عند الكيلو 130 إتجاه القاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزي.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، والمصابون جميعهم يقيمون بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة هم: «محمد .ف» 16 سنة، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و«فؤاد .ر» 30 سنة، جرح بالرأس وكدمات وسحجات، و«عبدالكريم .ع» 50 سنة، كدمات وسحجات، و«عمرو .ح» 17 سنة، كدمات وسحجات، و«عمرو .ح» 17 سنة، كدمات وسحجات،«خميس .ع» 29 سنة، كدمات وسحجات.

وأصيب أيضًا «عبدالله .ع» 17 سنة، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و«إسلام .م» 20 سنة، كدمات وسحجات، و«أحمد .م» 18 سنة، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و«سالم .م» 45 سنة، كدمات وسحجات، و«عطية .ف» 16 سنة، كدمات وسحجات، و«محمد .س» 16 سنة، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد .ض» 18 سنة، كدمات وسحجات، و«آدم .أ» 13 سنة، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.