شكرا لقرائتكم خبر عن 185796 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 751 لجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحان اللغة العربية والخط وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وقام مسؤولو اللجان بالكشف الحراري علي الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المطبعة السرية وسير أعمال الامتحانات للاطمئنان علي تسلم الإدارات التعليمية الأوراق الامتحانية.

وأكد مدير المديرية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزام الجميع بالتعليمات، وأشار إلي أن عدد اللجان بمديرية تعليم القاهرة 751 لجنة حيث يبلغ عدد الطلبة 185796.

ويتواجد جميع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمقر المطبعة السرية.