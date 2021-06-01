شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تطلق قافلة طبية متكاملة لأهالي «نزلة عبيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة المنيا، الثلاثاء، قافلة طبية متكاملة إلى قرية (نزلة عبيد) إحدى قرى محافظة المنيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب رفعت المشرف العام على القوافل بالجامعة، وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لتقديم خدمات متنوعة لأهالى القرية في ضوء الدور التنموي والمجتمعى لجامعة المنيا.