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جامعة المنيا تطلق قافلة طبية متكاملة لأهالي «نزلة عبيد»

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة المنيا، الثلاثاء، قافلة طبية متكاملة إلى قرية (نزلة عبيد) إحدى قرى محافظة المنيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب رفعت المشرف العام على القوافل بالجامعة، وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لتقديم خدمات متنوعة لأهالى القرية في ضوء الدور التنموي والمجتمعى لجامعة المنيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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