محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمدارس مصطفى كامل التجريبية وسعد زغلول و15 مايو وناصر بمدينة بنها، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات لمادة اللغة العربية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس المستجد.

وقالت المحافظة في بيان، الثلاثاء، إن المحافظ اطمأن على حسن تأمين اللجان، ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ، موجها بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وأضاف المحافظ أن الدولة اتخذت كافة الاجراءات لحماية الطلاب، خاصة مع ظروف كورونا، ويتم تنفيذها من خلال وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أجهزة الدولة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم، موجهًا بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأن تكون على اتصال مستمر للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب 103850 موزعين على 460 لجنة عامة بمدارس المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية