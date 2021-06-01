شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الحصري تتصدر تريند جوجل: حالتها غير مستقرة.. وهذه أبرز المعلومات عنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اسم الإعلامية إيمان الحصري محركات البحث، صباح الثلاثاء، عقب الإعلان عن تدهور حالتها الصحية من جديد.

كانت «الحصري» أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

والد إيمان الحصري هو الكاتب الصحفي الراحل أحمد الحصري الذي عمل مديرًا لتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

بدأت الحصرى عملها بقناة النيل للأخبار كمراسلة، في عام 2002، بعد تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

خاضت تجربة التقديم التليفزيونى من خلال قناة النيل للأخبار أيضا، قبل أن تشارك في تقديم برنامج «البيت بيتك» في عام 2006.

انتقلت الحصرى فيما بعد إلى قناة «الحرة» لتقدم برنامج «هن» والذى تناول كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية.

عقب ثورة يناير، قدمت الحصرى برنامجا على قناة صدى البلد 2012، ولكنه لم يستمر طويلا، انتقلت الحصرى إلى قناة المحور لتشارك في تقديم برنامج «90 دقيقة».

اختارتها مؤسسة الرئاسة لتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى في 13 مارس 2015 ومؤخرا انتقلت إلى قناة dmc، لتقدم البرنامج الرئيسي مساء dmc.

وفي وقت سابق، كتبت أسرتها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث إنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتجت عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى».