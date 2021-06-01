شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 28 عربة سكة حديد جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من عربات الركاب بواقع 28 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية من ميناء «سان بطرسبرج» بروسيا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة»، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

تعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة «ترانسماش» الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وذلك بتكلفة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وتساهم الصفقة في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، وتحقق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

يشار إلى ارتفاع إجمالي عدد العربات التي تسلمتها مصر من الصفقة حتى الآن إلى 381 عربة.

بالصور- وصول 28 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

بالصور- وصول 28 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

بالصور- وصول 28 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية