شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين كفرالشيخ»: توريد 175 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن تسلم الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف «حبيب» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة التسلم اليومية للقمح، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20 /4/ 2021 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 /6/ 2021 ما يقرب من 175 ألف طن.