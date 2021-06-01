شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن الموعد النهائي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، اجتماعًا للمكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي لتسلم استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/ منازل) ولتحديد موعد تسلم بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبي المقرر خلال شهر يونيو لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لتسلم استمارات التقدم لجميع الفئات، وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/ 6 /2021.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم فإن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي «التابلت» الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم، هو يوم الأحد الموافق 6/6/ 2021.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالبا.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب، بضرورة ​حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب المكان الذي سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.