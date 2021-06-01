شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تطلق دورى «العباقرة» بمشاركة ١٦ فريقًا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏‏أعلن الدكتور حاتم محمود، مسؤول الانشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تنظيم الجامعة لدورى معلوماتى بمشاركة ١٦ فريقا من الطلاب لتنمية معلوماتهم في شتى المجالات الادبية والفنية والعلمية، وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل جمعه المشرف العام على المسابقة.

وأضاف «محمود» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مسابقة الدوري المعلوماتي «العباقرة EJUST EDITION«يتم تنظيمها بالجامعة بنظام مشابه لبرنامج العباقرة، موضحا ان المسابقة شارك بها 16 فريقا في الادوار الابتدائية وتم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات لإتاحة اكثر من فرصه لكل فريق للممارسة والمشاركة والمنافسة وبعد انتهاء دور المجموعات تحولت المسابقة إلى ادوار اقصائية تتم بخروج المغلوب بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يقام غداً الأربعاء، مباراة المنافسة على لقب أفضل لاعب بالموسم حيث سيتنافس ثمان طلاب فرديا في جميع المجالات للحصول على اللقب.