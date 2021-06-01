شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادثتي تصادم بطريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص بينهم مهندس وسائقان في حادثتي، تصادم بطريق الصعيد في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بحادثتي تصادم بطريقي الصعيد الصحراوي الغربي والزراعي السريع مصر أسوان، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص بينهم سائقان ومهندس.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث الأول تصادم شاحنتين إحداهما رقم «4571 د ر ح»، بمقطورة رقم «5413 ا ر ف»، بأخرى رقم «1963 ع د ف»، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب قرية البهنسا بمركز بني مزار، نتيجة التخطي الخاطئ مما تسبب الحادث في إصابة كل من أحمد طه إبراهيم، 34 سنة، سائق، وأحمد محمد عبد الحميد، 31 سنة، سائق، مقيمين بمحافظة الدقهلية.

والحادث الثاني إصابة أحمد عبدالسلام محمد، 28 سنة، مهندس، ومقيم بمحافظة الغربية، بكسر مضاعف بالساق اليسري، وجرح قطعي بالرأس، صدمة سيارة رقم «4635 ن ل ر رع» نقل، أثناء تواجد بطريق الصعيد الزراعي، أمام عزبة الحكيم، بمركز ملوي جنوب المنيا.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالواقعتين.