مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الإسكندرية بدير سانت كاترين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات اللقاء الرعوى بكهنة الإيبارشية، بدير سانت كاترين في الإسكندرية غداً الأربعاء، والذي أقيم خلال الفترة من 21 مايو الماضى.

ويأتي اللقاء الرعوى في إطار توطيد شركة المحبة بين الآباء في الإيبارشية، وخلق المزيد من الترابط، وتبادل الأفكار والرؤى.

وتخلل اللقاء الرعوى إقامة قداسات دينية وعبادات وإلقاء محاضرات ولقاءات بهدف التثقيف والمحبة وتلاوات وصلوات المسبحة الوردية المقدسة.

كما شمل اللقاء الترفيه وإقامة زيارات سياحية شملت قلعة قايتباى في منطقة بحري الإسكندرية، للتعرف على تاريخ القلعة وأهميتها، حيث كان في استقبال الوفد الكنسى الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة، واصطحب الوفد الكنسي الذي كان برئاسة مطران ايبارشية المنيا الأنبا باسيليوس للأقباط الكاثوليك، وقام بجولة سياحية وقدم صلاح حسوب مفتش آثار القلعة شرحا وافيا عن القلعة وتاريخها.

وشملت زيارة المطران، الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، واستمع إلى شرح عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها في الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح في الإسكندرية، وأعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التي استمرت قرابة ساعة.

وفى سياق متصل، أقيم مساء أمس اجتماع أمناء الخدمة لكنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالمقر البطريركي، بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي الإيبارشية البطريركية، والأب جورج جميل، مسؤول اللجنة الطقسية بالمهرجان الإيبارشي، ومسؤول الكتاب الروحي لمرحلة الحكماء.

تضمن الاجتماع عرض وشرح كتاب المهرجان الإيبارشي «كلمة الله»، ومناقشة فكرة مسابقات الكتاب المقدس الخاصة باللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.. وفي نهاية الاجتماع، تم طلب إرسال تقييم للمنهج الإيبارشي الذي تم إعداده وإصداره.

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)

مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقي كهنة الاسكندرية بدير سانت كاترين :"عبادة وتثقيف وترفيه" (صور)