شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن بدء التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2021-2022 ، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهروها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه، حيث تم النزول بالسن ستة أشهر.

وتم تحديد الحد الأدنى لـkg1 3 سنوات و6 أشهر والحد الأقصى 4 سنوات و5 أشهر و 29 يوماً فيما يخص التعليم العادى والخاص ،كما تم تحديد الحد الأدنى لـ kg2 4 سنوات و 6 أشهر والحد الأقصى 5 سنوات و5 أشهر و 29 يوماً، أما الصف الأول الابتدائي 5 سنوات و6 أشهر والحد الأقصى 9 سنوات.

أما التعليم النموذجى فقد تحدد الحد الأدنى لـ kg1 4 سنوات والحد الأقصى 4 سنوات و11 شهرا و29 يوماً، أما الـ kg2 الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوماً، والصف الأول الابتدائى الحد الأدنى 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات.