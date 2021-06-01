شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الإذن لـ62 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 62 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بحرمان نور عمر عبد الوهاب فنانة "فلسطينية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، ورفض طلب محمد حسين محمد أبو زيادة "فلسطيني" اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، لدواعي أمنية.