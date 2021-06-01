شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 500 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بجميع الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة القاهرة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه منذ تولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئاستها في عام 2017 وحتى الآن، على تحقيق التحول الرقمي، حيث وضعت استراتيجية تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي والمعروف ب (Enterprise Architecture) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، والتحول تدريجيًا من مرحلة الرقمنة ثم الميكنة للوصول إلى تحول رقمي حقيقي يظهر أثره بشكل مباشر على تطوير جميع الخدمات والإجراءات التي تقوم بها الجامعة.

وقال البيان، إن جامعة القاهرة وضعت خطة شاملة في سبيل التحول إلى جامعة ذكية متكاملة من جميع النواحي التعليمية والتطبيقية قائمة على التحول الرقمي، بتنفيذ العديد من الآليات على جميع المستويات، حيث نجحت الجامعة في التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال عدة إجراءات من بينها رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات الكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ومواقع الكليات.

وتابع البيان، أنه تم انشاء منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU التي تُعد أكبر منصة ذكية للتعليم عن بُعد على مستوى جامعات العالم، وتتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism، وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ومسؤولى IT بالكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية من خلال الخبراء الدوليين، واطلاق العديد من الفيديوهات التوضيحية لشرح كيفية استخدامها، وتركيب نحو 800 شاشة تعليمية ذكية تفاعلية في جميع كليات الجامعة لتوظيفها في عملية التعليم الالكتروني، وامداد الكليات بـ40 ألف تابلت وفق أحدث المواصفات لاستخدامها في التدريس والامتحانات عن بُعد، كما أطلقت الجامعة مسابقة للتميز في التعليم والامتحانات عن بُعد لأفضل 10 طلاب في استخدام منصة الجامعة التعليمية.

واستطرد البيان ، إن جامعة القاهرة نجحت في رقمنة العملية التعليمية عبر العديد من الخطوات، من بينها رفع 14 ألف مقرر دراسي إلكتروني على منصة الجامعة ومنصات الكليات وإتاحة التفاعل مع الأساتذة على كل منهما، وفصول افتراضية، وبرامج التعليم المدمج، لمواكبة عملية التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة مجلات علمية إلكترونية والتواصل مع بنك المعرفة المصري، وتفعيل خدمة الواي فاي بالمكتبة المركزية الجديدة، وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات، وفيما يتعلق بنظام الامتحانات تم تفعيل منظومة المراقبة والكنترولات والرصد والتصحيح إلكترونيًا، وتحويل مجمعي امتحانات إلى نظام الدراسة والاختبارات الإلكترونية من خلال تأهيل شبكة إنترنت بهما، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز للاختبارات الإلكترونية بالقطاع الطبى.

وقال البيان إن جامعة القاهرة بدأت منذ فترة فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية بكلياتها واداراتها ومدنها الجامعية، ورصدت 500 مليون جنيه لذلك، بما يؤهلها للانطلاق إلى عالم الجامعات الذكية في عدة جوانب، من بينها ربط جميع مباني الجامعة بكابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وإعادة تخطيط الشبكات اللاسلكية على مستوي الجامعة، وتطوير منظومة التأمين الخاصة بالشبكات والتطبيقات، ورفع قدرات الخوادم وأجهزة المحولات الشبكية الرئيسية في الجامعة، وتطوير إجراءات التشغيل والمتابعة، بالإضافة إلى تجهيز وتغطية جميع مباني المدن الجامعية بشبكة انترنت لاسلكي سريعة، ولا يزال العمل مستمرا على قدم وساق من أجل استكمال هذه المنظومة في صراع مع الزمن. علاوة على الانتهاء من إدخال منظومة كاملة لمشاهدة القنوات الفضائية بجميع الغرف، من خلال تركيب 4770 شاشة وريسيفرات وأطباق استقبال بها.

وكانت جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تعدل وتطور لوائحها وبرامجها الدراسية (1325 لائحة)، ونُظم دراستها، وامتحاناتها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكترونى، ونجحت في التحول من نظام التعليم المفتوح الي نظام التعليم المدمج منذ نهاية عام 2017.

وفعلت الجامعة منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني للمستحقات والمرتبات وجميع المعاملات المالية الخاصة بالجامعة، بما يعزز مفاهيم الحوكمة والشفافية في جميع التعاملات المالية، ويحقق دقة المعلومات وسهولة المراجعة والتحليل.

وقامت الجامعة بتفعيل الخدمات المميكنة والمترابطة، وتطوير منظومة صرف العلاج الطبي وربطها بكل من منظومة التحصيل الإلكتروني وقواعد البيانات الموحدة، لإتاحة خدمات ميسرة للمستفيدين، ومحاربة أوجه الفساد المتنوعة في المنظومة، وترشيد موارد الجامعة.

وقامت الجامعة بتطوير الخدمات والمواقع الإلكترونية برؤية جديدة تمثلت في التكامل بين النظم والخدمات لتحقيق القيمة المضافة من الخدمات الإلكترونية في عدة محاور، منها بوابة الخدمات الإلكترونية، والتدريب والاختبارات الإلكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، وتطوير وربط نظم المعلومات الإدارية.

ونجحت جامعة القاهرة في تقديم التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية الكترونيًا في العديد من الجوانب، من بينها فتح باب التحويل أمام الطلاب إلى كليات الجامعة الكترونيًا للعام الدراسي الجديد 2020/2021، من خلال البوابة الالكترونية لخدمات طلاب علي الرابط ، التي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع طلاب جامعة القاهرة بمرحلتي البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة، واستقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية الكترونيًا.

كما أطلقت موقعا إلكترونيًا خاصًا بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية في ظل الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد وذلك تسهيلًا على الطلاب في تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وتم ربط الموقع بقاعدة البيانات المركزية للجامعة لضمان دقة بيانات الطلاب المسجلين بالدورات التدريبية في التربية العسكرية حيث يتم كتابتها آليًا من قاعدة البيانات، بما يؤدي لتكامل ملف الطالب الإلكتروني بالجامعة.

ووضعت جامعة القاهرة خطة شاملة لإدارة العملية التعليمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بتحديد طرق وآليات تضمن سلامة وصحة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، من خلال استكمال الدراسة عن بعد باستخدام النظم الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع وتقديم خدماتها التعليمية إلكترونيا باستخدام التطبيقات المختلفة للتعليم عن بُعد، وخصصت الجامعة ملايين الجنيهات لدعم الكليات للتحول إلى التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد باستخدام برامج وتطبيقات عالمية من خلال رفع المقررات الدراسية الخاصة بكل كلية الكترونيًا على موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وإتاحتها للطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالدراسات العليا نجحت الجامعة في إجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه من خلال عقد السمينارات بكليات الجامعة ومعاهدها Online باستخدام وسائل التواصل الإلكترونى، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمي.