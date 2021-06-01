شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلى قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبيسرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها في مصر.



شارك في الصلوات عدد من أحبار الكنيسة والاباء الكهنة والشمامسة ورئيسات أديرة الراهبات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.



كان قداسة البابا قد دشن الكنيسة ذاتها في أكتوبر 2016 بعد انتهاء أعمال ترميمها وإعادتها إلى صورتها الأثرية الأصلية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد مجئ العائلة المقدسة إلى مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى.





















