شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة البدء فى مشروعات مركز نصر النوبة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة وذلك فى إطار متابعة الوزير للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، والتى تمس حياة المواطنين فى مختلف المجالات، وشهد اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، وكذا استعراض بعض مقترحات الخطة الاستثمارية والمشروعات التى سيتم تنفيذها فى العام المالى المقبل.

وذكر بيان للوزارة اليوم، الثلاثاء، أن شعراوى تابع مع محافظ أسوان، آخر تطورات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى سيتم تنفيذه فى 3 مراكز هى نصر النوبة والذى تم ضمه بقرار من رئيس الجمهورية بجانب مركزى كوم أمبو وإدفو وتضم تلك المراكز حوالى 31 قرية رئيسية و114 قرية وتابع .

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة الجيدة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية وسرعة البدء فى مشروعات مركز نصر النوبة وتقدم كل التسهيلات وتذلل كافة العقبات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، مؤكداً أن أعمال التطوير التى ستجرى فى القرى ستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها و النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية .

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية إلى أن مواطنى المراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة عبروا خلال الفترة الماضية وخلال لقاءات مسئولى الوحدة التنفيذية للمبادرة عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لجهودهم فى متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز أسوان والتى ستسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى القرى المستهدفة خاصة فيما يخص خدمات الصرف الصحى ومياه الشرف والمجالات الصحية والتعليمية والرياضية.

كما تابع "شعراوى" و "عطية" جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز لتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهى والمطاعم والكافيهات ومنع الشيشة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.

وطالب وزير التنمية المحلية، بعدم التهاون أو تراخى الأجهزة المحلية فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى المناطق الخدمية وارتداء المواطنين للكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات المقررة على المخالفين لتلك القرارات، كما وجه بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخلفات للحفاظ على الوجه الحضارى والسياحى لكافة المناطق بالمحافظة مع الاستمرار بحملات التطهير والتعقيم ورش المواقع الخدمية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.

وشهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير للمناطق السياحية والسوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل وتطوير الطرق الداخلية وإنشاء المحاور والطرق الجديدة، حيث أشار محافظ أسوان، إلى أن تلك المشروعات تسير وفقاً للخطط التنفيذية الموضوعة لسرعة الانتهاء منها استعداداً للموسم السياحى المقبل.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة المحافظات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لإحداث نقلة نوعية فى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات من الشباب، كما وجه الوزير بإزالة أى معوقات روتينية للإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية ليستفيد منها المواطن فى أسرع وقت ممكن.

كما ناقش وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان جهود المحافظة فى توفير وسائل نقل حضارية وآمنة لأبناء المحافظة وروادها من الزائرين من مختلف المحافظات، حيث عرض المحافظ لمشروع تحديث سيارات النقل الجماعى والتى ستوفر فرص عمل جديدة وحياة كريمة لأبناء المحافظة، كما شهد اللقاء أيضاً إجراءات تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وخلق متنفس حيوى وأماكن ترفيهة للمواطن الأسوانى والزائرين من المحافظات المجاورة وكذا مشروع الهوية البصرية وتحويل مدينة أسوان لمتحف مفتوح وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية وبعض المتخصصين فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى إطار دعم وتطوير المحافظة جمالياً وإظهار الوجه الحضارى والجمالى لها.