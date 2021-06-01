شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب القادة تطلق المرحلة الثانية لبرنامج "هى تقود" لدعم طالبات التعليم الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مؤسسة شباب القادة مستمرة فى دعم طالبات التعليم الفنى، وهدفها تطوير قدراتهن وتطويرها، لأنها ستضيف الكثير لعالم المشاريع والتجارة.

يعقد غدًا التقييم الالكترونى للطالبات المشاركات فى برنامج "هى تقود-She leads"، للتعرف على كفاءات شخصياتهم والعمل على نقاط القوة ونقاط التنمية وإفادة جميع الطالبات المشاركات فى قطاع التعليم الفنى من خلال تدريبات معتمدة مع أكبر شركات التدريب.

برنامج "هى تقود-She leads" هو أحد برامج مؤسسة شباب القادة والغرض منه تفعيل دور طالبات التعليم الفنى وتعليمهن وتدريبهن وتأهيلن، وذلك فى إطار تمكين المرأة اقتصاديًا عبر الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، وذلك بربط طالبات التعليم الفنى بمشروعات ترتبط بمجال تخصصها على أن يتم تأهيلها لتنفيذ مشروع بعد التخرج، وهذا تحت رعاية المجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم.

تعمل المؤسسة أيضًا على برنامجين آخرين وهما منصة الأنشطة الطلابية"Leaders league" وبرنامج القادة لأكثر من ثلاث سنوات، وتستعمل أحدث أدوات التقييم العالمية "Online Assessment" لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهم المختلفة.



