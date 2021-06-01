شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تكشف شروط وخطوات التقدم للمدارس الرسمية للغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المديريات التعليمية شروط وتعليمات التقدم للراغبين فى الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، موضحة أنه يبدأ التقديم للالتحاق برياض الأطفال "المستوى الأول" – المدارس المتميزة للغات – فى 01 – 06 – 2021 وينتهى فى 30 – 06 –2021، كما أن التقديم متاح للجميع، مشيرة إلى أنه تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى 15 – 07 – 2021 ويتوالى ظهور المراحل التالية تباعاً.

وتابعت المديريات: "فى حالة عدم طباعة الاستمارة لن يتم قبول ملف الطفل بالمدرسة، ويؤخذ إقرار على ولى الأمر بضرورة دفع المصروفات الدراسية المقررة فى موعد أقصاه 10 أيام وإلا سقط حق الطفل فى التقديم .

وطالبت المديريات أولياء الأمور بالدقة فى ملئ البيانات، موضحة أنه يجب على ولى الأمر عند ملئ استمارة التقدم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس المتميزة للغات تحرى الدقة فى ملئ جميع الحقول الموجودة فى استمارة التقديم منعاً للاستبعاد المباشر وإلغاء طلب الالتحاق.

وأشارت المديريات إلى أنه يجب على ولى الأمر عند ملئ استمارة التقدم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس المتميزة للغات ب أن يكتب الرقم القومى للطالب من واقع شهادة الميلاد والمكون من ( 14 ) أربعة عشر رقم ويجب التأكد من مطابقته للموجود بشهادة الميلاد، مع كتابة اسم الطالب واسم الأب واسم الجد - لقب العائلة، كما يجب على ولى الأمر عند ملئ استمارة التقدم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس المتميزة للغات بأن يكتب اسم الطالب منفردا فى حقل اسم الطالب - اسم الأب منفردا فى حقل اسم الأب - اسم الجد منفردا فى حقل اسم الجد – لقب العائلة منفردا فى حقل لقب العائلة.

وطالبت المديريات من أولياء الأمور أن يكتب بريد إلكترونى صالح وسليم فى حقل البريد الإلكترونى كل طالب له بريد مستقل غير مكرر لإتمام عملية التسجيل، ولن يتم إرسال أكواد للطباعة فقط اكتب الرقم القومى للطفل بعد إتمام التسجيل.