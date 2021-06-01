شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ قبول طلبات المتقدمين للروضة بالمدارس الرسمية والرسمى لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، أتاحت من خلاله قبول طلبات المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2021،2022، فى المدارس الرسمية "الحكومية" على مستوى الجمهورية والرسمى لغات فى 19محافظة، أبرزها محافظات القاهرة والشرقية والسويس والجيزة والمنوفية وبنى سويف والإسكندرية وكفر الشيخ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يلزم أن يكون سن المتقدم فى 1 أكتوبر 2021 لا يقل عن 4 سنوات .

ووجهت المديريات التعليمية بعض التعليمات العامة لأولياء الأمور، موضحة أن الطالب المتقدم لرياض الأطفال رسمي لغات يجب إثبات محل الإقامة للطفل باسم الأب أو الجد أو الجدة من الأب وفي حالة وجود عقد ايجار موثق من الشهر العقاري – مرفق بالملف ( فاتورة كهرباء – مياه – غاز – تليفون ارضي ) باسم صاحب العقار المؤجر منه.

وبالنسبة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمي متميز لغات، الطالب المتقدم لرياض الأطفال متميز لغات فإن التقديم متاح للجميع.