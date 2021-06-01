شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الإعدادية بالقاهرة على المدارس لأداء الامتحانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، سير أعمال الامتحانات، حيث بدأ جولته بتفقد المطبعة السرية فى الساعات الأولي من صباح اليوم، للاطمئنان علي استلام الإدارات التعليمية للأوراق الامتحانية .

وأكد مدير المديرية علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الجميع بالتعليمات، مشيراً إلى ان عدد اللجان بمديرية تعليم القاهرة 751 لجنة ويبلغ عدد الطلبة 185796 طالبا وطالبة، ويتواجد جميع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمقر المطبعة السرية .

وفى السياق، بدأ الطلاب يتوافدون على المدارس، حيث ان الامتحان من المقرر أن يبدأ فى التاسعة بعد قليل، ويؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وغدا الاربعاء يؤدون مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو، وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وأكد عطية، أنه تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية، كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئه تحدث على الفور .



اجراات التعقيم فى اللجان (1)



اجراات التعقيم فى اللجان (2)



اجراات التعقيم فى اللجان (3)



مدير مديرية القاهرة يتفقد المطبعة السرية (1)



مدير مديرية القاهرة يتفقد المطبعة السرية (2)