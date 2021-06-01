شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات بأخرى مُعاد تأهيلها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد خطة لاستبدال عربات القطارات العادية العاملة على خطوطها المختلفة بعربات أخرى مُعاد تأهيلها وتطويرها ضمن خطتها لتحديث أسطول قطاراتها بالكامل وظهورها بشكل جديد مع بداية المقبل، حيث أعلنت الهيئة استبدال عربات بعض القطارات بعربات محسنة معاد تأهيلها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وبيانها كالتالى: