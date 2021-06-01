شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات بأخرى مُعاد تأهيلها اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد خطة لاستبدال عربات القطارات العادية العاملة على خطوطها المختلفة بعربات أخرى مُعاد تأهيلها وتطويرها ضمن خطتها لتحديث أسطول قطاراتها بالكامل وظهورها بشكل جديد مع بداية المقبل، حيث أعلنت الهيئة استبدال عربات بعض القطارات بعربات محسنة معاد تأهيلها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وبيانها كالتالى:
- تعديل تركيب قطار 341 اكسبريس القاهرة/ المنصورة / بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 593 اكسبريس القاهرة/ السويس بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى.
- تعديل تركيب قطار 594 اكسبريس السويس/ القاهرة بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي
واعتبارًا من غدا الأربعاء:
- تعديل تركيب قطار 334اكسبريس المنصورة /القاهرة/ بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي.