شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية.. 18 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية في 145 لجنة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الاثنين السابع من يونيو حيث يؤدى 18 الف طالب الامتحان في 145 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد انه تم تعقيم جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل اعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واضاف انه تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل اوراق الاسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما أشار إلى ان مديرية التربية والتعليم اتخذت إجراءات خاصة بتطبيق التباعد الاجتماعى بين مقدرى الدراجات للمحافظة والمعلمين مؤكدا على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.