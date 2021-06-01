شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكرار الوعود.. ربط 7 مناطق بالغردقة بخدمات الصرف الصحي نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية انه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من ربط مناطق ناصر للمشروعات والسنتر الليبى وابو العباس والمدارس والهضة ومجاويش والانتركونتينتال ودخولها الخدمة على شبكات الصرف الصحى بمدينة الغردقة

كانت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي قد حددت اكثر من موعد للانتهاء من خدمات الصرف الصحي بمدينة الغردقة دون تنفيذ،هذة المواعيد

فيما يعاني سكان نحو ٢٦منكقة سكنية من عدم وجود خدمات الصرف الصحي واللجوء إلى الخزانات والبيارات لارضية وييارات الكسح