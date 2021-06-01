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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعقيم لمقار الامتحانات واستراحات المراقبين بلجان الإعدادية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت فرق الهلال الأحمر المصرى بالبحر الأحمر بحملة مكثفة لرش وتعقيم مقر الامتحانات والاستراحات الخاصه بالمدرسين المغتربين عن المحافظه بمختلف مدارس الغردقة وذلك ضد فيروس كورونا.
وكانت أولى حملات التطهير وتعقيم مقرات لجان الامتحانات والاستراحات الخاصه أستقبال المدرسين المغتربين عن المحافظة بمختلف مدارس الغردقة وتوجهت الحملة لتنفيذ عملها برئاسة القائد احمد عبدالباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالبحر الأحمر والقائد ايمن بربرى رئيس فرق الطوارئ وذلك استعدادا لامتحانات الشهاده الاعدادية بالتنسيق مع الادارة التعليميه بالغردقة.
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة
الهلال الاحمر ينظم حملة تعقيم ورش لمقار الامتحانات واستىاحات المراقبين بلجان االاعدادية بالغردقة