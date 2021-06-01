حملة تعقيم لمقار الامتحانات واستراحات المراقبين بلجان الإعدادية بالغردقة

وكانت أولى حملات التطهير وتعقيم مقرات لجان الامتحانات والاستراحات الخاصه أستقبال المدرسين المغتربين عن المحافظة بمختلف مدارس الغردقة وتوجهت الحملة لتنفيذ عملها برئاسة القائد احمد عبدالباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالبحر الأحمر والقائد ايمن بربرى رئيس فرق الطوارئ وذلك استعدادا لامتحانات الشهاده الاعدادية بالتنسيق مع الادارة التعليميه بالغردقة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012