شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة الاستثمارية تتابع المشروعات المنفذة في مجالس مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع لجنة متابعة الخطة الاستثمارية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف مجالس المدن بالمحافظة،وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال حسين العطفي، رئيس لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، أن اللجنة قامت بعدة زيارات لمركز ومدينة العريش، الشيخ زويد، الحسنه، ونخل، وبئر العبدوذلك لمناقشة الموقف التنفيذى ومتابعة اعمال بعض مشروعات الخطه وتنفيذها بالمراكز ومنها الطرق والكهرباء والإنشاءات والتجميل.

أضاف، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري بلغت 260 مليونا و900 ألف جنيه، لافتا إلى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 44.49 مليون جنيه للعريش، مبلغ 27.54 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 32 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 20.40 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 30.93 مليون جنيه لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المشروعات على مستوي المحافظة بلغت 86%.