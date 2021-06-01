شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ٩٥% من أعمال رصف الشوارع ورفع ٣ أطنان مخلفات في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الاقصر، استمرار أعمال رصف عدد من شوارع المدينة بمنطقة العوامية، لرفع كفائتها، بجانب استمرار حملات النظافة لرفع الأتربة والمخلفات حتى تظهر المدينة بالشكل الجمالى والحضارى .

قال حسن خليدي رئيس حي جنوب، إنّه يجري منذ صباح الاثنين، العمل على قدم وساق بمشروع رصف طريق شارع المدرسة الثانوية الصناعية بمنطقة العوامية وجارى الانتهاء منه تماماً.

وأضاف أن نسبة التنفيذ قاربت على ٩٥ ٪، والتي تضمنت أعمال تركيب البلاط والبلدورات و«بلدورات الجناين» والدهان وأعمال الكهرباء بالإضافة إلى أعمال الرصف.

كما قاد رئيس حي شمال، أعمال حملة النظافة بالوردية المسائية والتي استهدفت شارع الهيلتون والنجع الطويل بدءً من ميدان العمد حتى النوافل، وتم رفع ٣ طن قمامة وأتربة، بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير .

استهدفت نظافة امتداد شارع التليفزيون بمنطقة حوض ال١٨ ونظافة الجزيرة الوسطى وتم رفع ٢٠ طن قمامة ومخلفات صلبة.

شارك بالحملة عصام عبدالراضي إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، فرقة التدخل السريع بالمحافظة.