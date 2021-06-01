شكرا لقرائتكم خبر عن محاضر ضد 10 محلات لمخالفة مواعيد الغلق وضبط 15 شخصا بدون كمامة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتحقيق الانضباط العام، وخلال الحملة تم المرور على شارع مستشفى اسنا ومنطقة مدرسة التجارة .

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها كما تم تحرير ١١ محضر إشغال طريق، و٢ محضر بائع متجول، و٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٩ إزالة إدارية .

كما تم ضبط عدد ١٥ مواطن بدون كمامة، في المواصلات العامة وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ).

وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.