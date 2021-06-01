شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم الثلاثاء أول يونيو امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد منذ أمس في المحافظة لبدء امتحانات الاعدادية للفصل الدراسى الثاني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد محافظ البحيرة علي انهاء الاستعدادات الخاصة لتأمين لجان الامتحانات ومقرات تصحيح الامتحانات وجميع ما يتعلق بها، مشيرًا إلي الاستعداد التام للامتحنات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف المحافظ باتخاذ كافة وسائل الأمان والسلامة أثناء أداء الامتحانات، والتشديد على ارتداء الطلاب والمراقبين والعمال في مقار الامتحنات الكمامات وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة اليوم 103 آلاف و803 طالبًا وطالية، ويؤدون الامتحانات فى 602 لجنة فى 18 إدارة تعليمية فى محافظة البحيرة.

وأضاف «الديب» بأن عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية يبلغ 7 آلاف و183 طالبًا وطالبة، وأن طلاب مدارس التربية الخاصة المتقدمين للامتحان عددهم ١٦٠ طالبا وطالبة.

رفع درجة الاستعداد فى محافظة البحيرة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية

رفع درجة الاستعداد فى محافظة البحيرة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية

رفع درجة الاستعداد فى محافظة البحيرة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية

رفع درجة الاستعداد فى محافظة البحيرة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية

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