شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ يوم السبت القادم، امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء حيث يؤدي 8801 طالبا وطالبة الامتحانات في 85 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الطلبة سيؤدون الامتحانات في 29 لجنة بمدارس العريش، 23 لجنة بمدارس بئر العبد، 13 لجنة بمدارس الحسنة، 9 لجان في مدارس الشيخ زويد، 8 لجان في مدارس نخل، 3 لجان برفح.

تابع رضوان أن الامتحان ستعقد لمدة 6 أيام متتالية، مشددًا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير اليومي للجان الامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات داخل اللجان والكشف الحراري على الطلاب.