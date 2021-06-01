شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 1037 شاحنة متنوعة إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات المصرية، عن ادخال 1037 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية والاغاثية المصرية والعربية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى منذ بداية افتتاحه يوم 16 مايو الجارى وحتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الشعب الفلسطينى.

وقالت المصادر أن احدي الجهات السيادة أدخلت 29 شاحنة ( 8 مواد غذائية واغاثية، 18 أدوية ومستلزمات طبية، و3 سراير ومراتب )، والهلال الأحمر، ادخل شاحنة واحدة ( أدوية ومستلزمات طبية ) .

وأضافت أن دولة المغرب أدخلت 3 شاحنات ( 1 مواد غذائية واغاثية و2 أدوية ومستلزمات طبية )، ووزارة الصحة المصرية أدخلت 20 شاحنة ( أدوية ومستلزمات طبية )، وصندوق تحيا مصر الأحزاب والقوى السياسية أدخلت 183 شاحنة ( 174 مواد غذائية واغاثية، 7 أدوية ومستلزمات طبية، 2 أدوات كهربائية )، ومؤسسه الأزهر الشريف أدخلت 19 شاحنة ( مواد غذائية واغاثية )، ودولة الامارات العربية قدمت 33 شاحنة (مواد غذائية واغاثية )، وتونس قدمت 10 شاحنات ( 4 مواد غذائية واغاثية، 6 أدوية ومستلزمات طبية )، والكويت: 8 شاحنات ( واحدة مواد غذائية واغاثية، 7 أدوية ومستلزمات طبية ) .

وأشارت إلى أن هناك مساعدات مقدمة من اتحاد قبائل سيناء وشركة أبناء سيناء عبارة عن731 شاحنة ( 412 شاحنة مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ـ أسمنت – سيراميك – بويات – زلط – جرانيت، و319 شاحنة وقود ( 143 شاحنة سولار، 153 شاحنة غاز، و23 شاحنة بنزين ) .