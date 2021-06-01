شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 رهبان من دير واحد خلال مايو.. والبابا تواضروس ينعى القمص كاراس الرزيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي قداسة البابا توضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفاة الراهب القمص كاراس الرزيقي، الراهب بدير الشهيد مارجرجس بالرزيقات.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء للأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب القمص المبارك كاراس الرزيقي، طالبا من الله نياحا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.

يذكر أن ثلاثة رهبان بدير مارجرجس الرزيقات تنيحوا خلال شهر مايو وهم: القمص لوقا الرزيقي، والراهب تواضروس الرزيقي، والقس موسى الرزيقي.