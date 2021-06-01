شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العريش العام يستقبل جريحين فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل مستشفي العريش العام، جريحين فلسطينيين، قادمين من قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وقالت مصادر طبية، أن مستشفي العريش العام أستقبل كلا من: محمد معين احمد نصار، يرافقه معين احمد عبدالمعطى نصار، هانى تيسير ابو عباده، يرافقه محمد اشريتح سلمان ابو عبادة، إثر إصابتهما في العدوان الإسرائيلي على غزة.

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، منذ ثلاثة أسابيع.