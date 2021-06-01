شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة بأماكن وتنخفض 4 درجات بأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة اليوم للعظمي إلى 45 درجة، بينما تنخفض إلى نحو 5 درجات في أماكن أخرى، وذلك خلال تقرير أخبار حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية وتوقعات حالة البحر في مصر

تشير توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر رغم الانخفاض في درجات الحرارة العظمي في شمال مصر إلى إستمرار حرارة الجو وتتراوح درجات الحرارة بين 27 درجة في مطروح و45 درجة في أسوان.

تتوقع الأرصاد الجوية الطقس اليوم weather معتدلاً على السواحل الشمالية نهارًا ولطيفا ليلاً، بينما يكون حارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارًا ولطيف ليلاً، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار معتدل ليلاً على شمال الصعيد السواحل الشمالية.

يكون البحر المتوسط معتدلاً ويتروح الموج بين متر ونصف ومترين والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة لمضطربة والرياح شمالية غربية والموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار.

تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية بحسب توقعات الأرصاد الجوية في تقرير أخبار الطقس عن اليوم، وتصل سرعتها إلى 16 عقدة على القاهرة وشمال الصعيد و17 عقدة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء.. درجة الحرارة تصل لـ45 بمناطق وتنخفض بأخري

درجة الحرارة اليوم في المدن والمحافظات المصرية العظمي والصغري والمحسوسة

تتكون الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على الإسكندرية والقاهرة وأسوان وباقي المدن والمحافظات المصرية كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 35-21

درجة الحرارة في الإسكندرية 28-20

شبين الكوم 35-21

بلطيم 27-22

طنطا 34-20

دمنهور 31-21

مطروح 27-19

العريش 29-21

المنصورة 35-21

السويس 36-20

الإسماعيلية 36-20

بورسعيد 28-23

نويبع 39-25

دمياط 27-20

كاترين 32-18

الزقازيق 35-21

الغردقة 39-26

شرم الشيخ 39-27

قنا 44-25

أسيوط 40-24

إدفو 44-26

المنيا 39-23

أسوان 45-27

الفيوم 37-22

الأقصر 44-25

أبوسمبل 44-26

سوهاج 42-24

شلاتين 40-26

حلايب 35-27

بني سويف 38-22

الوادي الجديد 44-22

حالة الطقس في مصر الثلاثاء.. درجة الحرارة تصل لـ45 بمناطق وتنخفض بأخري

ويتوقع أن تكون درجة الات المحسوسة في المدن والمحافظات الأعلي في درجات الحرارة اليوم كالآتي:

الأقصر 46 درجة، أسوان 46 درجة، سوهاج 43 درجة، قنا 46 درجة، وأبوسمبل 45 درجة، الوادي الجديد 45 درجة، المنيا 41 درجة، أسيوط 42 درجة، شلاتين 43 درجة، المنيا 42 درجة، شرم الشيخ 42 درجة، الغردقة 42 درجة، نويبع 41 درجة.