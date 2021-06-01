شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة احتفالا بذكرى مسار العائلة المقدسة: البركة اللى فى بلدنا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تدوينه عبر حسابها ، احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، قائلة :" البركة اللى فى بلدنا كبيره من شمالها لجنوبها .. محروسة كانت ولازالت وستبقى رغم تحدياتها، وآمنه ومرحبة لكل من يلجأ اليها، وعامرة بالخير والمحبة من أهلها"

وتحتفل اليوم الثلاثاء، الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى مسار العائلة المقدسة فى مصر، فى كنيسة السيدة العذراء فى المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الشخصيات الكنسية والعامة.

وصلت السيدة مريم العذراء الطريق إلى مصر بصحبة ابنها السيد المسيح، ومعهما يوسف النجار؛ هربا من بطش هيرودس، وعلى مدار خمس سنوات، وذلك قبل نحو ألفى عام، حيث طافت العائلة المقدسة عدة مناطق فى مصر، لتصبح هذه الرحلة التاريخية إرثا روحيا يتلمس أثره أتباع الديانة المسيحية حول العالم.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها – ثلاثة طرق حينها- وذلك لأنهم كانوا هاربين من وجه هيرودس الملك، حتى وصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.