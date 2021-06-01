جامعة حلوان تنظم اليوم ويبينار دولى عن مكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى

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القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة حلوان اليوم الثلاثاء، فعاليات الويبينار العلمى الدولى الثالث عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى، وذلك بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية.

ويأتي الويبينار الدولي الثالث فى سلسلة الندوات الافتراضية بعنوان "الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية، ويعد هذا التعاون الثالث المثمر بين كيانين من أكبر كيانات الجامعة والذي يهدف إلي تكامل الخبرات من أجل تقديم آداء أفضل للحياة الجامعية ومستوى الخريج.

ويقام الويبينار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، و الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتناول الويبينار التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بأنشطة التعاون الدولي فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة، بمشاركة Dr. Timirkhan Alishev من جامعة كازان الفيدرالية بروسيا، Dr. Majdi Sharif Shabaani من الهيئة الوطنية الليبية لمكافحة الفساد، Dr. Imam Wahyudi Karimullah من جامعة اسلام مالانج بإندونيسيا.