شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تقرر عقد امتحان نهاية العام أون لاين من المنزل.. تنطلق 6 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن مجلس الكلية قرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بنظام الأون لاين عبر منصة الجامعة التعليمية الذكية بلاك بورد، من المنزل وذلك ضمن خطة الكلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع نزول الطلاب للحفاظ على الجميع .

وأضافت الدكتورة سلوى العوادلى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن امتحانات نهاية العام ستنطلق يوم الاحد 6 يونيو الجارى وتنتهى فى 29 يونيو، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد اون لاين لجميع الطلاب على مستوى الفرق الدراسية والشعب العربى والإنجليزية وأيضا طلاب الدراسات العليا .

وأكدت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن طلاب الكلية لديهم استيعاب ورضاء بإتمام الامتحانات أون لاين، خاصة وأن الكلية لديها الخبرات التى تؤهله للقيام بذلك بعد نجاح التجربة فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، خاصة وأنها عقدت بنظام الأون لاين أيضا، مؤكدة أن تم تدريب الطلاب على ذلك وايضا أعضاء هيئة التدريس، وأن هناك فرق دعم فنى ستتواجد بالكلية خلال عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة قد تحدث فى النظام بالمنصة التعليمية.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.

