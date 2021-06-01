شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون اليوم امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، حيث تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء في التاسعة صباحا حتى 11.30 ص لمدة ساعتين ونصف، ومن المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلبة والطالبات سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.