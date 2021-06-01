شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يستبعدون التزام أصحاب المحال بعدم إشغال الأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التزام أصحاب المحال والباعة بقرار عدم إشغال الطرق والأرصفة تجنبا للغلق، استبعد غالبية القراء التزام أصحاب المحال والباعة بقرار عدم إشغال الطرق والأرصفة تجنبا للغلق.

واستبعد 86% من القراء التزام أصحاب المحال والباعة بقرار عدم إشغال الطرق والأرصفة تجنبا للغلق، بينما توقع 14% من القراء التزام أصحاب المحال والباعة بقرار عدم إشغال الطرق والأرصفة تجنبا للغلق.