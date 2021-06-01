شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة، اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى وسط إجراءات احترازية مشددة، فيما كشفت مصادر حكومية أن هناك اتصالات جارية بين مجلس الوزراء وعدة وزارات لإعلان موقف اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمعنية بامتحانات طلاب السجون والمؤسسات العقابية والمستشفيات، لحسم أمرهم، سواء بالامتحانات إلكترونيا، أو ورقيا، مؤكدة أنه سيتم حسم القرار قبل نهاية الأسبوع الجارى، وفقا للاتفاق الذى سيعقد بين وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة، والوقوف على مدى جاهزية الوزارات المعنية بتوفير أماكن مجهزة تكنولوجية لعقد الاختبارات الإلكترونية أو إجرائها بشكل ورقى أسوة بطلاب المنازل والإعادة والدمج.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد مؤتمر صحفى، بنهاية الأسبوع الجارى، لإعلان جدول الثانوية العامة ومواعيد وآلية عقد الامتحان التجريبى الثالث والأخير للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة الأسئلة والإجابات الصحيحة للامتحان التجريبى الثانى للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2020-2021 بكل اللغات، والذى تم عقده فى الفترة من 23 إلى 27 مايو 2021، وذلك على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقعها للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى.

كما أتاحت الوزارة حصص المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية على منصة البث المباشر، لمساعدة الطلاب فى التعلم عن بعد، مشيرة إلى أن المنصة تقدم حصص بث مباشر فى جميع المواد الأساسية، حيث يمكن للطالب التفاعل والتواصل مباشرة مع نخبة من المعلمين الخبراء.

وأنهى عدد من المحافظات الاستعدادات لامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية التى تنطلق اليوم، بها، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة تطهير وتعقيم مقار اللجان لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مع مراعاة التباعد الاجتماعى.

فى الشرقية، قال رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال الطلاب، وتم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ

وفى البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، رفع درجة الاستعداد لبدء الامتحانات، وإنهاء الاستعدادات الخاصة بإجراءات تأمين اللجان والكنترول ومقار التصحيح وجميع ما يتعلق بالامتحانات.

وفى المنيا، أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تجهيز 546 لجنة عامة، لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنازل، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية.

وفى بورسعيد، أعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل اللجان، وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى تتم بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت إشراف وزارتى التربية والتعليم والصحة.

وأكد المحافظ أن حملات التطهير تتم داخل كافة المدارس التى ستشهد امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا.