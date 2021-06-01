شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان: انطلاق حملة الكشف الطبي المجاني للمواطنين لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، عن إنطلاق حملة للكشف المجانى على المواطنيين بدائرة المحافظة، تحت شعار «اكشف واطمئن»، والتي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، ان الحملة تستمر لمدة شهر كامل، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف والنائية بمحافظة أسوان، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

واضاف ان الحملة تهدف إلى تمكين المواطنين من الكشف الطبى الشامل بواقع 10 فحوصات طبية عبر طبيب الأسرة داخل العيادات المتنقلة، والتى تتضمن (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن ).

وأوضح أنه سيتم على هامش الحملة عقد لقاءات توعية وتسجيل للمواطنين في منظومة التامين الصحى الشامل، والرد على إستفسارات المواطنيين فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل .

و أشار وكيل وزارة الصحة، أن العيادات المتنقلة الخاصة بالحملة سيتم تمركزها وفقًا لجدول زمني، بعدة مناطق بمحافظة أسوان تشمل العيادات المتنقلة الأولى مناطق وقرى (الكوبانية، البيجوم، المقلة، بهاريف، نجع الكسارة، الصداقة، خور عواضة، بنان بحري، الرقبة، المنصورية قبلي، الجعافرة، بلانة، الامبركاب، المضيق، الحكمة، خريت2، جعفر الصادق، الكفور، منيحة، الإصلاح المنشية غرب، الحجز بحري، الكيال، العقيبة، الكلح شرق، الكلح بحري، الشرقا، الصعايدة قبلي، العوضلاب، الكلح غرب)، فيما تغطى العيادات المتنقلة الثانية مناطق ( السيل، كيما العزب، أبوسمبل، الصداقة القديمة، السد العالي الكرور، أطلس، الشيخ إبراهيم، نجع ونس، الشطب، بلانة ثالث، دار السلام، السيالة، أبوهور، المركز الطبي، المساعيد، منشية الرغامة، اقليت، المربعات والإسكان، العتمور المستجد، مزرعة الرديسية، خور الزق، البحيرة، عبادي، رعاية الطفل، الرمادي قبلي، الغوالية، الرمادي بحري، المريناب).