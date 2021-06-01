شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن ادارة تموين إسنا شنت حملة تموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية .
وأسفرت الحملة عن عن تحرير عدد 15 مخالفة تموينية، حيث تم ضبط 50 علبة دهانات وبويات منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 4 جراكن سماد سائل بدون فواتير، بجانب تحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، كما تم ضبط 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار .
كما دونت الحملة عدد 3 تقارير للمخابز البلدية، مواصفات، تقرير بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، وتقرير تلاعب في الأوزان، وتقرير مواعيد +تصرف في 5 أجوبة دقيق.
تم تحرير المحاضر اللازمة، واخطار النيابة للتحقيق في المخالفات.