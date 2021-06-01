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تحرير 15 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن ادارة تموين إسنا شنت حملة تموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية .

وأسفرت الحملة عن عن تحرير عدد 15 مخالفة تموينية، حيث تم ضبط 50 علبة دهانات وبويات منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 4 جراكن سماد سائل بدون فواتير، بجانب تحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، كما تم ضبط 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار .

كما دونت الحملة عدد 3 تقارير للمخابز البلدية، مواصفات، تقرير بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، وتقرير تلاعب في الأوزان، وتقرير مواعيد +تصرف في 5 أجوبة دقيق.

تم تحرير المحاضر اللازمة، واخطار النيابة للتحقيق في المخالفات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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