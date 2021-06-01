شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات «مياه الأقصر»: عمل ملحق على عقد مشروع صرف صحي «البني والترعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، عن موافقة اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على عمل ملحق على عقد مشروع صرف صحي البني والترعة بجنوب الاقصر .

وأضاف أن هذا الإجراء لتنفيذ مشروع صرف صحي نجع الجالس،مشيرا إلى أنه جاري اعداد ملحق العقد، وتكليف الشركة المنفذة لمشروع صرف صحي البني والترعة .

وأضاف أن اعداد التصميمات اللازمة تتم بالتنسيق مع المكتب الاستشاري واعتماد التصميمات من الادارة المركزية للتصميمات بالهيئة، على أن يتم البدء في أعمال الجسات للتربة بموقع المشروع بدءاً من الأسبوع القادم .