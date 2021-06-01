شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات «مياه الأقصر»: عمل ملحق على عقد مشروع صرف صحي «البني والترعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، عن موافقة اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على عمل ملحق على عقد مشروع صرف صحي البني والترعة بجنوب الاقصر .
وأضاف أن هذا الإجراء لتنفيذ مشروع صرف صحي نجع الجالس،مشيرا إلى أنه جاري اعداد ملحق العقد، وتكليف الشركة المنفذة لمشروع صرف صحي البني والترعة .
وأضاف أن اعداد التصميمات اللازمة تتم بالتنسيق مع المكتب الاستشاري واعتماد التصميمات من الادارة المركزية للتصميمات بالهيئة، على أن يتم البدء في أعمال الجسات للتربة بموقع المشروع بدءاً من الأسبوع القادم .