شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توافق على إنشاء كوبرى أعلى مزلقان قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة ليس لديها مانع من تنفيذ كوبرى على مزلقان قليوب يربط بين طريق مصر- اسكندرية الزراعى وطريق قليوب – شبين القناطر لاحداث سيولة مرورية في هذه المنطقة.

جاء ذلك ردا على اقتراح برغبة تقدم به النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب للمهندس وزير النقل والمواصلات حول إستغاثة أهالى شبين القناطر من تكدس حركة المرور وعرقلة السير لحركة المواطنين والسيارات على مزلقان قليوب اثناء مرور القطارات على المزلقان الواقع في بداية طريق شبين القناطر من ناحية قليوب حيث يتم مرور قطار بمعدل كل 10 دقائق مما يتسبب في حدوث حالة من الاختناق المرورى وتعطل السير في هذه المنطقة.

وناشد النائب وزير النقل بانشاء كوبرى يربط بين طريقى مصر – اسكندرية الزراعى وقليوب – شبين القناطر لعمل السيولة المرورية اللازمة وكذلك سيولة للمواطنين في اطار حرص الدوله لحل ازمة المرور على مستوى الجمهورية.

اوضح «الكمار» أنه تم فحص الطلب بمعرفة الهيئة العامة لسكك حديد مصر وتم عمل محضر إنضماميا بحضور مندوبى الهيئة ومحافظة القليوبية والهيئة العامه للطرق والكبارى والمرور ومجلس مدينة قليوب وتمت المناقشة والانتهاء إلى الموافقه على انشاء الكوبرى.