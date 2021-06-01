شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدِ على 4 قراريط جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك ببندر اسنا .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة عبارة عن شروع في بناء على مساحة ٤ قيراط بحوض المعاصرة ٥٢ بندر اسنا، وبناء سور بالطوب الأبيض على ارض زراعية مقام دون سند من القانون، وتم ازالة الاعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

شارك في عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومحمد عثمان مشرف الحوض بالإدارة الزراعية، وفنيين التنظيم بالإدارة الهندسية .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.