شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدِ على 4 قراريط جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك ببندر اسنا .
وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة عبارة عن شروع في بناء على مساحة ٤ قيراط بحوض المعاصرة ٥٢ بندر اسنا، وبناء سور بالطوب الأبيض على ارض زراعية مقام دون سند من القانون، وتم ازالة الاعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .
شارك في عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومحمد عثمان مشرف الحوض بالإدارة الزراعية، وفنيين التنظيم بالإدارة الهندسية .
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.