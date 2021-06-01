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إزالة 3 حالات تعدِ على 4 قراريط جنوب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك ببندر اسنا .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة عبارة عن شروع في بناء على مساحة ٤ قيراط بحوض المعاصرة ٥٢ بندر اسنا، وبناء سور بالطوب الأبيض على ارض زراعية مقام دون سند من القانون، وتم ازالة الاعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

شارك في عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومحمد عثمان مشرف الحوض بالإدارة الزراعية، وفنيين التنظيم بالإدارة الهندسية .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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