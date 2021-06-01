شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 161 محضرا لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وبقيادة اللواء اشرف الامير مساعد مدير الامن والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة، التلفزيون، المحطة، يوسف حسن، الاسعاف، عبدالحميد العمدة وموقف الأقاليم ومناطق ابو الجود والكرنك .

واسفرت الحملة عن تحرير 161 محضر تضمنت 11محضر باعة جائلين، 29محضر أشغالات، 8 محاضر نظافة عامة، 21 محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى ضبط بها عدد 24 شيشة، 32 محضر مضبوطات متنوعة، 57 ازالات ادارية بالإضافة إلى ضبط عدد 6 ميكروفون تسبب ازعاج.