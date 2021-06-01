شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: «سد النهضة مجرد عنوان فرعي في خطة كبيرة جدًا.. وهناك 3 سدود أخرى» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الدولة المصرية مهتمة ومنغمسة في ملف سد النهضة، وتؤدي دورها على الوجه الأكمل، مطالبًا بعدم إحداث لغط حول جهود القيادة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية، معتبرا أن «النزاع حول المصالح، بمعنى أنه إذا ضريت مصالحي سأضر بمصالحك، والأفضل ألا نضر بمصالح بعضنا البعض».

وشدد على خطورة ملف المياه وسد النهضة، مؤكدًا أن الدولة تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على الشعب.

ودعا عمرو موسى إلى «السيطرة على الأمر بدلا من الدخول في حرب مصالح»، مؤكدا أنه «مطمئن إلى الحركة التي تتم إلى الآن في سد النهضة».

وأشار إلى أن «سد النهضة هو مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا»؛ في إشارة إلى تخطيط إثيوبيا لإنشاء 3 سدود أخرى.

وذكر أنه من المطلوب في المرحلة المقبلة بحث زيادة مصادر المياه وتقليل الهدر، وتعظيم قدر المياه المستقبل من نهر النيل.

ودعا عمرو موسى إلى استكمال مشروع قناة جونقلي في السودان بالتعاون مع مصر من أجل تقليل كميات المياه المهدرة.